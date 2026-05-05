Зеленский высказался об ударах ракетами «Фламинго» по России
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о пусках ракет «Фламинго» по России.
Об этом он написал в Telegram-канале.
«Минувшей ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям», — написал Зеленский.
По его словам, украинские ракеты якобы преодолели расстояние в 1500 километров.
Ранее Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны сбили шесть крылатых ракет большой дальности и 601 беспилотник самолетного типа.
Как утверждает Telegram-канал «Архангел спецназа», под прикрытием массовости ВСУ запускают точечно дальнобойные ударные беспилотники типа «Лютый», которыми и был нанесен удар по Чебоксарам.