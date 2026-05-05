Украина выпустила в сторону России сотни БПЛА и дальнобойные ракеты «Фламинго»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили в сторону России сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дальнобойные ракеты «Фламинго». Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть крылатых ракет большой дальности и 601 беспилотник самолетного типа.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая. Помимо беспилотников, Украина могла использовать новейшую ракету «Фламинго». В сети также начали появляться первые кадры с мест прилетов. Так, возле одной из многоэтажек запечатлели окровавленного мужчину с поврежденной головой, рукой и ногами.