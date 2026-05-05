В Госдуме назвали условие применения «Орешника»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил, что ВС РФ могут применить ракетный комплекс «Орешник», если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в России. Об этом депутат рассказал «Аргументам и фактам».

Минобороны России объявило о прекращении огня 8-9 мая по решению президента РФ Владимира Путина. Военные отметили, что рассчитывают на аналогичный шаг Украины. В Минобороны предупредили, что Россия ответит массированным ударом на попытки сорвать празднование Дня Победы.

«Может быть использовано все, что угодно, что эффективно в данный момент и данное время», - так Колесник прокомментировал предупреждение Минобороны.

По мнению депутата, речь может идти и о применении «Орешника». Он добавил, что в последние дни Украина пытается «раскачать и запугать» россиян атаками дронов.

О первом применении «Орешника» стало известно в ноябре 2024 года. Боевые испытания оружия стали ответом на полученное Украиной разрешение наносить удары по РФ дальнобойными американскими ракетами ATACMS.

Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». Позже Путин заявил, что американские системы ПВО бессильны перед новой ракетой, которая в десять раз быстрее скорости звука. Президент РФ рассказал, что «Орешник» - современное оружие, которое было создано на базе прежних, улучшенных, конструкторских разработок.