ВСУ атаковали Энергодар

Город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар подвергается атаке со стороны вооруженных сил Украины, зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации, сообщил в своем канале на платформе "Макс" глава города Максим Пухов.

Сейчас город подвергается атаке со стороны ВСУ, зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации, поделился подробностями он.

Оценка ущерба в настоящее время затруднена, отметил Пухов.

Предварительно, пострадавших нет. Глава Энергодара попросил местных жителей немедленно ограничить передвижение по городу, оставаться в укрытиях или в безопасных местах, не подходить к местам возможных прилетов.