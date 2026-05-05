Раскрыта цель массированных атак ВСУ по российским регионам

Цель массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам России — перегрузка противовоздушной обороны (ПВО). Такую причину раскрыл Telegram-канал «Архангел спецназа».

По данным издания, таким образом возможно разряжать системы ПВО на направлениях Москвы и Санкт-Петербурга.

Как утверждает «Архангел спецназа», под прикрытием массовости ВСУ запускают точечно дальнобойные ударные беспилотников типа «Лютый», которыми и был нанесен удар по Чебоксарам.

Украинские дроны стали совершать налеты на столицу Чувашии ночью 5 мая и продолжили утром. По последним данным, в результате пострадали 10 человек, еще одного спасти не удалось. По неподтвержденным официально данным, помимо дронов ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго».