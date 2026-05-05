Радиоперехват разговоров бойцов Вооруженных сил Украины в Запорожской области свидетельствует о том, что люди доведены до отчаяния отсутствием продовольствия и воды. А главком Александр Сырский целенаправленно уничтожает собственные подразделения, заявили опрошенные aif.ru эксперты.

Ранее в соцсетях был распространен радиоперехват разговоров, в котором бойцы Вооруженных сил Украины, оставленные без еды и воды, попросили товарищей «обнулить» их, чтобы прекратить мучения.

По словам советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидата исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, главком ВСУ Александр Сырский бросил на запорожское направление «кого только мог, в том числе и инвалидов, которые не могут сопротивляться». При этом бойцов, несмотря на жару, не обеспечивают ни едой, ни водой.

«Они не в состоянии дойти до российских позиций и сдаться в плен, поэтому взывают о помощи ко всем, так как оказались в заложниках у киевского режима и у погодных обстоятельств. (…) Нужно учитывать, что физическое состояние их крайне неудовлетворительное. Сырский довел войска до крайнего истощения. Это приравнено к геноциду своих собственных подразделений», — заявил он.

Иванников также отметил, что украинским военным «не оставляют ни малейшего шанса выжить даже при наличии беспилотных летательных аппаратов, которые только формально их поддерживают».

«По факту они не могут доставить им ни еды, ни воды, поэтому боевики ВСУ оказались в плачевном состоянии и молят о смерти в прямом эфире», — констатировал он.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал сроки жизни украинских военных на гуляйпольском, степногорском и ореховском направлениях.

«Подразделения там находятся считанные дни. Туда забрасывают малыми группами от 1 до 5 человек, которых вскоре накрывают наши артиллерия, дроны или даже ФАБы. После этого ВСУ снова забрасывают новые группы, которые зачастую не предупреждают, что отправляют на передовую. Об этом украинские военные узнают, когда уже добираются до позиций, с которых для них чаще всего обратного хода нет», — заявил он.

При этом, по данным Владимира Рогова, попавших под удары российских ФАБов чаще всего записывают в дезертиры, чтобы не выплачивать их семьям компенсацию.

Ранее в соцсетях появились фотографии истощенных солдат из 14-й бригады ВСУ. Жена одного из них рассказала, что некоторые военнослужащие похудели примерно на 40 килограммов. Отмечалось, что им перестали доставлять продовольствие, в итоге украинские солдаты пили дождевую воду и в некоторых случаях оставались без еды до 17 дней.