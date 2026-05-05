Российские военкоры назвали цели ночных ударов по Украине

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 5 мая нанесли удары по четырем областям Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что армия РФ атаковала Киевскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Так, в Киевской области в результате удара произошел пожар на промышленном объекте в Вышгородском районе. А в Полтавской области были повреждены промышленное предприятие и железнодорожная инфраструктура.