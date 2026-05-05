Вероятность прямого столкновения России и НАТО оценили

Россия и Североатлантический альянс уже фактически столкнулись в прокси-конфликте, считает заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил угрозу прямого военного столкновения из-за действий НАТО на Кольском полуострове.

По словам специалиста, Россия и НАТО уже находятся в режиме прокси-войны. Тыловая структура примерно из семи государств поставляет беспилотники Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые бьют по российской критической инфраструктуре.

«Альянс поставляет вооружение и боевую технику, на стороне Киева воюют наемники. До прямого юридического объявления войны и официального вступления в конфликт, вероятно, не дойдет — такие заявления нужны прежде всего для провокации России», — отметил Кошкин.

Он подчеркнул, что Россия не расслабляется, находится в режиме мониторинга и предпринимает меры, чтобы в любой момент нейтрализовать угрозу национальной безопасности.

Территория Кольского полуострова, по словам полковника, действительно обладает конфликтогенным потенциалом, но действия НАТО в большей степени направлены на сплочение европейских государств и запугивание России. При этом альянс избегает прямого столкновения, используя прокси-силы, в частности ВСУ, заключил военный эксперт.

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что действия НАТО в отношении стратегических потенциалов России на Кольском полуострове грозят прямым военным столкновением. Посол подчеркнул, что нагнетание конфронтационной деятельности альянса расшатывает безопасность в Арктике и глобальную стабильность. По его словам, это повышает риски непреднамеренной эскалации и «скатывания к прямому военному столкновению с фатальными для всех последствиями».