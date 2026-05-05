Ситуация с перемирием 8-9 мая представляет собой «политическую игру нервов». Как сообщает «Царьград», об этом заявил первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.

Он отметил, что после объявления перемирия президентом РФ Владимиром Путиным перед Украиной стоит вопрос: если они нанесут в ходе него удар, то получат упрек, в первую очередь со стороны США.

«Вот они так долго просили это перемирие, Путин сделал шаг навстречу, а они нанесли удар, причем удар по Москве. Возникает дипломатический реверанс. Для того чтобы обосновать потенциальные удары по Москве, необходимо, чтобы кто-то нарушил перемирие», — пояснил Пинчук.

По его мнению, Владимир Зеленский, объявивший «режим тишины» 5-6 мая, под давлением западных советников выстраивает другую конфигурацию.

«Такая политическая комбинация: кто первый, кого упрекнет в срыве миролюбия», — заключил эксперт.

Ранее Минобороны РФ объявило о перемирие в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Дня Победы. Решение принято в соответствии с предложением президента Владимира Путина.

На Западе раскрыли последствия попытки Зеленского сорвать парад в Москве

Позднее Зеленский объявил «режим тишины», который будет действовать с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Он заявил, что ВСУ будут «действовать зеркально», начиная с указанного момента.