Стало известно о новом прорыве ВС РФ под Краснопольем

Российские подразделения «прорвались» в село Рясное под Краснопольем. Об этом со ссылкой на военные Telegram-каналы пишет aif.ru.

По данным источников издания, украинские военные под Рясным были атакованы механизированными подразделениями Вооруженных сил России. Российские штурмовики заняли позиции на территории села и в его окрестностях.

При этом бойцы Вооруженных сил Украины пытались уйти с позиций в Рясном, но были остановлены огнем заградотрядов, отмечает связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный Ветер».

«Вражеские подразделения 119-й обр ТерО, пытавшиеся сбежать из населенного пункта, загнаны обратно на позиции заградительным огнем националистов», - уточнили источники канала.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка предупредил, что ВСУ столкнутся с «серьезными проблемами» из-за потери сел Новодмитровка и Корчаковка на сумском направлении. По его словам, перешедшая под контроль ВС РФ Новодмитровка расположена в километре от поселка Краснополье. На участке между селом и поселком находится много заросших лесом балок. ВС РФ могут воспользоваться ими, двигаясь к Краснополью.