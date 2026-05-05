Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил «Аргументам и фактам», что ВСУ перебросили под Купянск множество иностранных наемников. По словам военного, таким способом Украина пытается «заткнуть кадровые дыры».

В эфире радиоперехватов с этого участка, по словам Липового, часто слышна «латиноамериканская речь», а также европейская - польская, итальянская и английская.

«Наемников много везде, особенно на купянском направлении. Киевский режим бросает всё больше и больше оставшихся резервов, и резервы эти в основном состоят из наёмников», - подчеркнул генерал-майор.

По его словам, Украина использует наемников в качестве «пушечного мяса», не обращая внимание на потери. Это, как заявил Липовой, подтверждается паническими настроениями среди наемников.

«Зачастую они, попав под наши удары, начинают вопить на всех языках о том, чтобы их оттуда выводили, о том, что их подставили и им срочно нужно уходить», - отметил военный.

Липовой добавил, что наемники представляют серьезную угрозу для гражданского населения. Он заявил, что они «крайне жестоки, когда чувствуют безнаказанность».

«[Купянск] - это множество укрепрайонов, опорных точек, бетонированные ДОТы, где они прячутся и хранят боеприпасы», - рассказал генерал-майор.

Он назвал ситуацию под Купянском напряженной, но подчеркнул, что она находится под контролем ВС РФ. Российские войска отражают контратаки, а ВСУ не хватает ресурсов: по словам Липового, им приходится отступать даже из бетонированных укрытий.

«Наши подразделения упорно отбиваются и перемалывают весь тот резерв, который Киев без всякого сожаления бросает на убой», - заключил военный.

Ранее военные блогеры сообщили, что ВСУ перебросили иностранных наёмников на волчанское направление в Харьковской области. Отмечалось, что от наемников требуют «исправить бедственное положение» украинской армии.