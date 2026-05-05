Украинские подразделения совершают большую ошибку, пытаясь обороняться в лесу Долгий около Славянска. Такое мнение высказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее стало известно, что российские штурмовики успешно продвигаются со стороны Калеников к Рай-Александровке через лес, где уже начались бои.

По мнению подполковника запаса Олега Иванникова, украинские военные совершают большую ошибку, пытаясь укрыться в лесу, так как у них «нет никаких шансов выжить».

«В лесу невозможно разместить ни артиллерию, ни огневую поддержку, которая предусматривает полноценную оборону. ВС РФ по количеству личного состава значительным образом превосходят украинские. Это объясняет их продвижение к цели, к освобождению Славянска», - пояснил он.

Иванников напомнил, что в аналогичной ситуации украинские военные оказались в ходе боев за Серебрянское лесничество в ЛНР, где они «потерпели сокрушительное поражение».

«Все было завалено трупами, и буквально под каждым деревом кто-то из боевиков оставил свою жизнь. Так же будет и в лесу Долгий, если боевики вовремя не сдадутся в плен или не убегут в тыловые районы, бросив оружие и прекратив сопротивление», - заметил он.

Российские войска ведут наступление под Константиновкой

Ранее аналитический центр, связанный с ГУР, подтвердил продвижение российских военных в районах Петропавловки и Константиновки. Дополнительно были зафиксированы удары по пунктам управления БПЛА и логистики в районе Славянска и Краматорска.