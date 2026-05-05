Как Трамп «закончил» войну, не выводя войска

В начале мая Белый дом официально уведомил Конгресс США, что боевые действия против Ирана «прекращены», при этом американские войска остались в регионе. РИА Новости рассказало, что президент США Дональд Трамп пытается сохранить лицо, но дипломатическое решение пока «не просматривается».

© U.S. Navy/Zuma/TACC

В своем письме Конгрессу Трамп указал, что с 7 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. Он подчеркнул, что война, начавшаяся 28 февраля, завершилась.

Американский закон о военных полномочиях 1973 года обязывает президента США проводить предварительные консультации с Конгрессом перед вводом войск в зоны конфликтов за пределами страны. Согласно положениям этого документа, глава государства может использовать армию и без одобрения законодателей, но в течение 60 дней максимум.

В случае с войной против Ирана установленный законом 60-дневный лимит истекал 1 мая. Положения закона обязывали Трампа либо прекратить операцию к этой дате, либо направить в Конгресс запрос о 30-дневном продлении срока для вывода контингента, либо добиваться полноценного одобрения боевых действий. Однако даже некоторые республиканцы дали Трампу понять, что не поддержат войну.

Письмо Трампа с заявлением о «прекращении» боевых действий позволило ему обойти процедуры с запросами в Конгресс. В то же время недавние опросы показали, что 70 процентов американцев считают необходимым как можно скорее заключить сделку с Ираном, а неодобрение работы Трампа достигло уровня в 62 процента.

В Конгрессе регулярно выносят на обсуждение постановление о прекращении войны, но голосов не хватает. Кроме того, демократы планируют подать на Трампа в суд.

Политического урегулирования конфликта по-прежнему нет. Вашингтон и Тегеран провели один раунд переговоров в Исламабаде и теперь обмениваются версиями мирных планов. Трамп отверг предложения Ирана и пригрозил, что удары могут возобновиться в любой момент.

Также Трамп заявил, что 4 мая США начинают новую операцию по «выводу» заблокированных судов из Ормузского пролива. Инициатива получила название «Проект Свобода» (Project Freedom). Трамп предупредил, что любые попытки помешать операции встретят «решительный отпор», однако не раскрыл подробностей плана.

В своем сообщении Трамп не уточнил, что означает «вывод» заблокированных кораблей и чем это отличается от их сопровождения. В Тегеране заявили, что любое вмешательство США в «новый морской режим» Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня.

Союзники США заговорили о новом мировом порядке после Трампа

Позже в Иране заявили, что две ракеты попали в американский военный корабль в районе Ормузского пролива. Утверждалось, что иранские силы «предотвратили вход эсминцев врага» в акваторию пролива. В США отвергли эти утверждения.

РИА Новости отмечает, что все участники конфликта «старательно демонстрируют готовность к эскалации». Однако в реальности они стремятся к дипломатическому компромиссу. США стремятся выйти из конфликта, сохранив лицо, Иран - получить гарантии безопасности.