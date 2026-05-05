Российские войска ведут наступление под Константиновкой

Российские подразделения пробиваются на север села Долгая Балка. Что происходит в районе Константиновки, разбиралось издание aif.ru.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», на Украине начали говорить о наступлении российских войск на правом фланге Константиновки, в том числе преодолении большей части открытого пространства между пригородом на северо-востоке и СНТ «Химик».

«ВС РФ пробиваются в северную часть Долгой Балки, противник пытается удержать рубежи дронами», — сообщил в свою очередь бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Он также отметил, что удары наносятся и по позициям Вооруженных сил Украины в населенных пунктах Червоное, Подольское и Николаевка.

Минобороны: российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в 142 районах

Ранее стало известно, что операторы беспилотников «Южной» группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку и пункт временной дислокации ВСУ в районе Константиновки.