Минобороны сообщило о новой массированной атаке ВСУ на Россию в течение пяти часов

Над регионами России средства противовоздушной обороны за последние пять часов сбили 88 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новой массированной атаке сообщили в Министерстве обороны.

Атака была совершена в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Крымом и Чувашией.

Также беспилотники сбивали над Московским регионом.

О пострадавших и разрушениях на земле данных не приводится.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по России 289 беспилотных летательных аппаратов в ночь на 5 мая. За утро над Россией было сбито еще 43 украинских дрона.