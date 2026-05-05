Раскрыты последствия удара ВСУ по региону России в 1000 километрах от границы

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары пострадали три человека. Последствия удара ВСУ по Чувашии раскрыли в Минздраве этого расположенного в 1000 километрах от границы региона России.

По сообщению врачей, двое пострадавших получили незначительные ранения и лечатся амбулаторно.

«[Еще] один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет», — рассказали в Министерстве здравоохранения Чувашии.

Названо использованное ВСУ оружие для атаки на Чебоксары

Ранее сообщалось, что при ударе по Чебоксарам ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго». Официальных подтверждений этому нет.