США атаковали грузовые суда в Ормузском проливе, пять человек не выжили

Как минимум пять человек не выжили в результате удара США по двум грузовым судам в Ормузском проливе. Об этом со ссылкой на источник в военных кругах сообщило иранское агентство Tasnim.

По данным источника, суда с гражданским грузом шли из порта Хасаб в Омане к берегам Ирана.

В сообщении подчеркивается, что данные события описывались американской стороной как успешная операция якобы против иранских вооруженных катеров. В CENTCOM (Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке) заявили, что американские боевые вертолёты в районе Ормузского пролива уничтожили два иранских военных катера во время операции «Свобода», призванной сопровождать вывод торговых судов из Персидского залива.

До этого Associated Press со ссылкой на командующего CENTCOM Брэда Купера писало, что в понедельник, 4 мая, американские военные потопили в общей сложности шесть иранских катеров после атак Ирана на ВМС США и коммерческие суда, которые находились под защитой флота. Позднее президент США заявил, что США уничтожили семь небольших иранских катеров.

Ранее в Ормузском проливе взорвалось судно южнокорейской компании.