Франция может разместить ядерное оружие в Швеции — оценка экспертов

Франция и Швеция обсуждают варианты сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, включая потенциальное размещение французского ядерного оружия на шведской территории, сообщает SVT со ссылкой на экспертов.

© Московский Комсомолец

По данным телеканала, речь идет о сценариях, которые рассматриваются на фоне недавних переговоров между странами. Они касаются укрепления европейской системы безопасности и координации действий в условиях возможных угроз.

Эксперты отмечают, что сотрудничество может включать проведение совместных учений, а также обеспечение защиты французских самолетов, способных нести ядерное вооружение.

Допускается вариант временного размещения таких систем в Швеции в случае обострения ситуации в сфере безопасности. После стабилизации обстановки вооружение может быть выведено.

В экспертной среде подчеркивают, что подобные решения находятся в компетенции политического руководства страны, поскольку действующая позиция парламента Швеции запрещает размещение ядерного оружия в мирное время.

Рассматриваемые сценарии связаны с так называемой «серой зоной», когда формально состояние войны не объявлено, но сохраняются риски военной эскалации.

Обсуждение подобных мер проходит на фоне общего пересмотра оборонной политики европейских стран и усиления координации в рамках коллективной безопасности.