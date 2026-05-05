Российские военные сорвали атаку дрона и ликвидировали разведгруппу

Гвардии старший лейтенант Сергей Якомаскин организовал уничтожение диверсионно-разведывательной группы ВСУ и обеспечил безопасное продвижение штурмовых подразделений, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, офицер лично возглавил группу и вывел ее на позиции. В ходе движения он обнаружил передвижение противника и принял решение о тактическом развертывании личного состава с использованием рельефа местности.

После выхода украинской группы в зону поражения Якомаскин отдал приказ на открытие огня. В результате стрелкового боя диверсионно-разведывательная группа была полностью уничтожена, а российские подразделения продолжили выполнение задачи.

Российские войска установили контроль над селом Мирополье в Сумской области

В Минобороны подчеркнули, что действия офицера позволили обеспечить безопасное продвижение штурмовых групп и сохранить контроль над участком.

Отдельно в ведомстве сообщили о действиях гвардии ефрейтора Сергея Паршина. Он своевременно обнаружил приближающийся беспилотник противника в ночное время и, получив приказ, уничтожил его из стрелкового оружия.

По данным Минобороны, речь шла о дроне типа «Баба-яга», который мог нанести удар по российским военнослужащим. Благодаря действиям ефрейтора атака была предотвращена.

В министерстве отметили, что подобные эпизоды учитываются при представлении военнослужащих к государственным наградам и используются для анализа тактики ведения боевых действий.