Трамп назвал число вывода войск из ФРГ без согласования с Пентагоном

Президент США Дональд Трамп произвольно обозначил численность американских военных, которых планируется вывести из Германии, сообщает Euronews со ссылкой на источники в США.

По данным телеканала, речь идет о заявлении о выводе 5 тысяч военнослужащих, однако в Вашингтоне уточняют, что эта цифра не основана на конкретных расчетах. Один из неназванных американских чиновников заявил, что число было выбрано без предварительной проработки деталей.

Другой источник отметил, что администрация США не представила союзникам по НАТО официальных разъяснений по срокам и параметрам возможного сокращения контингента. В результате, как утверждается, командование альянса не получило заранее информации о планируемых изменениях.

После заявления Белый дом сообщил, что фактическое сокращение может превысить 5 тысяч человек, однако конкретные параметры возможного вывода войск не раскрываются. Окончательная схема передислокации не представлена.

В публикации подчеркивается, что речь идет о части крупнейшей американской группировки в Европе, размещенной в Германии, где находятся около 38 тысяч военнослужащих США.

Решение обсуждается на фоне политических разногласий между Вашингтоном и Берлином, включая критику со стороны немецкого руководства в адрес отдельных внешнеполитических шагов США.

В НАТО ситуацию официально не комментировали, однако источники в альянсе отмечают необходимость согласования любых изменений в структуре американского военного присутствия в Европе с союзниками по блоку.