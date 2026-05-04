Военкор сделал заявление о перемирии с Украиной

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сделал заявление о перемирии с Украиной.

По его словам, Киеву было предъявлено очередное так называемое «китайское предупреждение» — новая красная линия. Как отметил журналист, судя по всему, на этот раз сигнал все же возымел действие.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Украинский лидер отметил, что Киев не получал никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

При этом Минобороны России объявило, что Россия 8 и 9 мая объявляет перемирие в зоне специальной военной операции.