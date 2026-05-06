$75.2288.06

МИД России раскрыл ответ на удар Украины по параду Победы

Lenta.ruиещё 3

Вооруженные силы России (ВС) нанесут удар по Киеву в случае атаки Украины на Москву во время празднования Дня Победы. Об этом Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

МИД России раскрыл ответ на удар Украины по параду Победы
© Global Look Press

Она сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство разослало ноту во все аккредитованные дипмиссии, призвав с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны России об ответе страны на возможную провокацию Киева.

В обращении сказано, что «необходимо обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений».

Захарова подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с «позиции неизбежного ответа на агрессию». «Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно», — заявила она.

Дипломат также отметила, что страны Европейского союза ошибаются, если думают, что они смогут «замести под ковер» угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по Москве 9 мая.