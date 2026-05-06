МИД России раскрыл ответ на удар Украины по параду Победы

Вооруженные силы России (ВС) нанесут удар по Киеву в случае атаки Украины на Москву во время празднования Дня Победы. Об этом Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство разослало ноту во все аккредитованные дипмиссии, призвав с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны России об ответе страны на возможную провокацию Киева.

В обращении сказано, что «необходимо обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений».

Захарова подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с «позиции неизбежного ответа на агрессию». «Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно», — заявила она.

Дипломат также отметила, что страны Европейского союза ошибаются, если думают, что они смогут «замести под ковер» угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по Москве 9 мая.