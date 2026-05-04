Объединенные Арабские Эмираты ожидают, что США и Израиль могут возобновить атаки по Ирану в течение следующих 24 часов. Об этом сообщает Investinglive со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, это может стать развитием эскалации, которая произошла в регионе за последние сутки. Кроме того, появились сообщения о том, что американские истребители были подняты в воздух над ОАЭ и другими государствами Персидского залива. Отмечается, что они могут быть задействованы в воздушном патрулировании и перехвате иранских ракет и БПЛА.

«Теперь мы можем снова столкнуться с эскалацией. Нефтяной рынок явно обеспокоен резким ростом цен на нефть марки Brent», — сообщает издание.

Ранее Минобороны ОАЭ сообщило, что военные Эмиратов зафиксировали запуск крылатых ракет со стороны Ирана. Позже Национальное управление по управлению чрезвычайными ситуациями сообщило, что ПВО страны реагируют на «ракетную угрозу». Власти Ирана заявили, что отрицают свою причастность к этой атаке.