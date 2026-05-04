Минобороны России обратилось с призывом к жителям Киева

Минобороны России обратилось к жителям Киева с предупреждением — ведомство призвало их покинуть город. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

В сообщении указано, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы в России, военные РФ нанесут удар по Киеву. На этом фоне ведомство призвало гражданское население и сотрудников иностранных дипломатических представительств покинуть Киев.

В Минобороны также добавили, что ранее российские силы воздерживались от подобных ударов «по гуманитарным соображениям».

«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — сказано в сообщении Минобороны.

Ранее в Минобороны заявили, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие с Украиной. Позже Владимир Зеленский заявил, что Москва не посылала в Киев официального предложения по перемирию, а саму идею временного прекращения огня он назвал «несерьезной».