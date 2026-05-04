Стало известно, при каком условии Россия нанесет ответный удар по Киеву 9 мая

ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что, в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина, 8 – 9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», — уточнили в Минобороны.

В министерстве уточнили, что обратили внимание на слова Владимира Зеленского о возможном ударе по Москве 9 мая.

В ведомстве отметили, что ВС РФ предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.