Стало известно, при каком условии Россия нанесет ответный удар по Киеву 9 мая
ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
В ведомстве подчеркнули, что, в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина, 8 – 9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
«Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», — уточнили в Минобороны.
В министерстве уточнили, что обратили внимание на слова Владимира Зеленского о возможном ударе по Москве 9 мая.
В ведомстве отметили, что ВС РФ предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования [российские военные] нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», — подчеркнули в Минобороны.