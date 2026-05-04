США уничтожили шесть иранских судов в Ормузском проливе

Вооруженные силы (ВС) США уничтожили шесть иранских катеров, предпринимавших попытки препятствовать торговому судоходству в Ормузском проливе. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер, передает Reuters.

По его словам, американские военные также перехватили запущенные из Ирана крылатые ракеты и беспилотники. Купер добавил, что «настоятельно рекомендует» иранским силам держаться подальше от военных объектов США в ходе операции по обеспечению свободного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что два судна под американским флагом пересекли Ормузский пролив в рамках операции «Проект Свобода» по восстановлению судоходства. Вскоре в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что эти утверждения не соответствуют действительности.