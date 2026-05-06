Украина не будет соблюдать перемирие на 9 мая. Об этом заявил советник министра обороны республики Сергей Стерненко в Telegram-канале.

По его словам, российская сторона нарушила режим тишины и совершила ряд атак на Украину, — все это нивелируют объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие.

При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы его страны ударили крылатыми ракетами большой дальности «Фламинго» по России. Он утверждал, что эти ракеты преодолели 1500 км.

Захарова высказалась о возможных провокациях в Европе на 9 Мая

29 апреля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередные телефонные переговоры. Стороны обменялись мнениями об иранском и украинском конфликтах. В частности, Путин объявил о готовности России объявить перемирие в боевых действиях с Украиной на период празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».