Российский военкор увидел признаки «удушения» тылов ВСУ

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что ситуация со снабжением ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области стала критической. Об этом он высказался в своем канале на платформе МАКС.

С логистикой противник, по словам военкора, испытывает серьезные проблемы.

Журналист отметил, что российские силы перешли к тактике удушения, постепенно уничтожая тылы ВСУ.

Также Коц отметил, что российские войска работают в районе села Запасное, что позволяет эффективно применять FPV-дроны и артиллерию. Под постоянным огнем с южной стороны находятся, по его словам, районы, примыкающие к Малой Токмачке и Новоданиловке.

