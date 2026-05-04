Появились подробности обстрела американских кораблей Ираном

В иранской армии рассказали подробности обстрела кораблей США, которые попытались пройти через Ормузский пролив — там объяснили, что обстрел был «предупредительным». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Согласно информации иранских военных, кораблям было отправлено предупреждение, но его проигнорировали. После этого Иран произвел «предупредительные выстрелы ракетами и беспилотниками». При этом военные подчеркнули, что любая попытка пройти через Ормузский пролив будет считаться нарушением перемирия.

«После того, как американо-сионистские эсминцы проигнорировали первоначальное предупреждение, военно-морские силы армии сделали предупредительные выстрелы, выпустив <...> ракеты и боевые беспилотники», — сообщает источник.

Отметим, что Центральное командование Вооруженных сил США заявляет, что подобное объяснение ситуации от Ирана не соответствует действительности. Кроме того, Белый дом подчеркивает, что американские корабли не пострадали.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале операции по выводу судов в Ормузском проливе «Свобода». По его словам, в ходе операции американские корабли будут сопровождать торговые суда, заблокированные в Персидском заливе.