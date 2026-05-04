Военный эксперт, участник СВО Ян Гагин считает, что игровые механики украинского маркетплейса превращают убийства в «квест». В своей статье для «Царьграда» он заявил, что такая интеграция стирает грань между виртуальным насилием и действительностью.

Гагин отметил, что за последние десятилетия индустрия компьютерных игр прошла путь от простых симуляторов до сложных систем, формирующих поведенческие шаблоны. Ранние шутеры опирались на исторический контекст, но современные технологии позволяют геймифицировать конфликт в режиме реального времени, считает участник СВО.

«Теперь военнослужащие ВСУ, как в игре, могут «прокачивать» своего персонажа: покупать оружие на баллы, заработанные за убийство людей», - заявил Гагин.

Ключевым инструментом такого подхода он назвал запущенный в 2025 году государственный украинский маркетплейс. Площадка интегрирована с программой, в рамках которой за поражение целей начисляются виртуальные баллы. Полученные цифровые активы ВСУ могут конвертировать в реальное вооружение и технику, покупая их через специализированную торговую платформу.

В 2025 году Politico рассказало, что Украина создала «жуткую» систему поощрений, основанную на видеоиграх. Программа вознаграждает солдат ВСУ очками, если они загружают видео, доказывающие, что их дроны поразили цели. Программа присваивает очки за каждый тип поражения: к примеру, до 50 очков за уничтожение мобильной ракетной установки в зависимости от калибра.

Сообщалось, что эту программу планируют интегрировать с онлайн-площадкой, которая позволит солдатам конвертировать очки в новое снаряжение для своих подразделений. Украинские власти заявляли, что площадка станет «чем-то вроде Amazon для военных». Отмечалось, что в рамках этой программы беспилотник «Баба-яга» будет стоить 43 балла.