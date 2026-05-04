Прямая угроза испортить 9 Мая прозвучала от Владимира Зеленского во время саммита в столице Армении. Он выступил на площадке Европейского политического сообщества и фактически пообещал атаку на празднование Дня Победы в России. Это решил прокомментировать военный корреспондент Александр Коц в своем материале на KP.RU.

Военкор напомнил, что Ереван до сих пор считается союзником Москвы по блоку ОДКБ, а премьер-министр Армении Никол Пашинян еще в прошлом году стоял на трибунах Красной площади.

«Просроченный прямо угрожает России из столицы Армении. Нашего союзника по военному блоку ОДКБ. И его не перебивают, с ним не полемизируют. Его не осуждает Пашинян», — заявил Коц.

Он напомнил, что планы Киева ударить по Параду Победы уже давно не являются тайной. Последующие налеты дронов на Москву журналист называет самой настоящей разведкой боем. Этим своими действиями противник сканирует слабые места в столичной системе ПВО, засекает время реакции и ищет прорехи, чтобы 9 Мая попытаться попросту перегрузить оборону.

Военный корреспондент добавил, что, учитывая молчание армянских властей в ответ на выпадки главы киевского режима на их территории, резонно спросить — нужен ли России такой союзник.