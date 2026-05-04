В понедельник, 4 мая, в Минобороны РФ сообщили об успехах российских сил у Константиновки и в Запорожской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

ВС РФ продвинулись в Красном Лимане

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска улучшили свои позиции в Красном Лимане. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Пушилина, на краснолиманском направлении ВС РФ продолжают двигаться в сторону канала Северский Донец - Донбасс. Глава ДНР добавил, что в районе Старого Каравана и Брусовки идут бои. Также ВС РФ улучшили позиции на северо-востоке и юго-востоке Красного Лимана.

Что происходит у Константиновки

Операторы беспилотников «Южной» группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) и пункт временной дислокации ВСУ в районе Константиновки. Как сообщили в Минобороны РФ, цели были обнаружены в ходе воздушной разведки.

После подтверждения координат ударные расчеты БПЛА поразили технику и замаскированные укрытия с личным составом ВСУ. Уничтожение объектов фиксировалось средствами объективного контроля.

Миссия Су-34

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Для поражения целей применялись авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. После операции самолет вернулся на аэродром базирования.

Дроны «Востока» пресекли ротацию ВСУ

Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Восток» пресекли попытку ВСУ скрытно перебросить подкрепление, рассказали в Минобороны РФ. Колонны техники, передвигавшиеся по грунтовым дорогам, были обнаружены во время воздушной разведки.

Чтобы заблокировать логистику ВСУ операторы FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет» организовали засады на маршрутах украинских сил. Точечными ударами по движущимся целям были уничтожены бронетранспортер M1117, бронеавтомобиль HMMWV и транспорт снабжения. Попытки уцелевших групп скрыться были пресечены повторными атаками беспилотников. В результате ротация ВСУ и подвоз резервов были сорваны.

«Малка» уничтожила опорный пункт ВСУ

Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны. Объект располагался в промышленной зоне.

Корректировка огня велась с помощью беспилотника «Орлан». Артиллеристы выполнили серию залпов осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый. Удары наносились по цели, находившейся на расстоянии более чем в 25 километров.

Т-72Б3М: десять минут на задачу

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» ликвидировали опорные пункты и живую силу подразделений ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Огонь велся с закрытых огневых позиций по координатам, полученным от подразделений беспилотной авиации.

Для поражения целей применялись 125-миллиметровые осколочно-фугасные боеприпасы. Использование закрытых позиций позволило экипажам остаться незамеченными для разведки ВСУ. На выполнение задачи им потребовалось менее десяти минут, после чего танкисты замаскировали позицию и убыли в укрытие. В результате ударов были сорваны попытки ВСУ провести ротацию.

Танковый удар по ВСУ в Запорожье

Экипажем танка Т-80БВМ был ликвидирован замаскированный опорный пункт ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны. Объект был обнаружен расчетом беспилотной авиации.

Получив координаты цели, танкисты 68-го армейского корпуса вышли на огневой рубеж и уничтожили фортификационные сооружения. Это ослабило оборону ВСУ и обеспечило продвижение российских штурмовиков.