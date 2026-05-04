Силы ПВО уничтожили 90 украинских БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны уничтожили 90 украинских беспилотников над российскими регионами за шесть часов. Об этом сообщает Минобороны.

«Уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областей и Московского региона», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили ещё три украинских беспилотника, летевших на столицу.

Также стало известно, что ВСУ атаковали территорию АПХ «Мираторг» в селе Бровничи Брянской области с применением РСЗО «Град». Семь работников получили ранения.