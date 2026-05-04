Что стоит за запуском первого военного спутника Швеции

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов связал запуск шведского спутника в космос с подготовкой страны к конфликту с Россией. Об этом Кнутов рассказал News.ru.

Ранее Швеция вывела на орбиту свой первый собственный военный спутник. Он стал первым из примерно десяти аппаратов, которые, среди прочего, будут заниматься «картографированием военных целей в России», сообщил шведский телеканал SVT. По данным канала, также речь идет о слежке за передвижениями российских войск.

Кнутов заявил, что за российскими базами пытаются следить «все» - США, Франция, Британия и другие страны. Он отметил, что после вступления в НАТО Швеция также нарастила активность.

«Они поставляют на Украину самое современное вооружение: это и боевые машины пехоты, и гаубицы Archer, и другие системы. Швеция готовится к конфликту с Россией», - подчеркнул Кнутов.

Эксперт добавил, что Швеция регулярно проводит учения, в том числе по блокированию Калининградской области и Санкт-Петербурга. По его мнению, шведы «стараются не отставать от наиболее передовых стран ЕС».