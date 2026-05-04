Киев активно готовится к встрече наступления российских войск, которые продолжат создавать буферную зону на границе с Украиной. Как сообщает «Царьград», ВСУ делают ставки на полевую фортификацию и дроны.

Мины и дроны

В частности, украинские военные начали строительство огромной оборонительной линии от Сум до Киевской области. По задумке противника, она должна прикрыть север Украины от продвижения ВС РФ. Одновременно с этим противодроновым подразделениям ВСУ поставили задачу создать зону защиты от российских БПЛА глубиной до 100 км. Очевидно, что противник хочет помешать разведке контролировать возведение фортификаций и прикрыть тыл от волн «Гераней».

Мониторинговые ресурсы заявляют, что ВСУ начали дистанционное минирование лес и болот в Черниговской области. Противопехотные мины просто сбрасывают с беспилотников — такие действия создают опасность для мирного населения.

Отмечается, что за время СВО противник серьезно развил фортификационное искусство. Если в первые годы оборонительные сооружения представляли собой длинные линии траншей для пехоты, то постепенно укрытия стали изолированными бункерами и блиндажами, спрятанными в огромных массивах инженерных заграждений. С 2025 года основные усилия уходят на строительство нескольких линий рвов, валов и минно-взрывных заграждений.

Современный подход ВСУ состоит в том, что огневой контроль над сооружениями осуществляет не пехота и бронетехника, а беспилотники. В результате пехотинцы могут ограничиваться относительно пассивной ролью — ее задача выживать под ударами ВС РФ и по возможности ремонтировать причиненные повреждения. Ставка делается на то, что техника не проскочит через такую полосу, а спешившиеся бойцы будут остановлены колючей проволокой и попадут под удары дронов.

Более того, ВСУ уже прорабатывают возможность создания полностью автономных опорных пунктов. Основные надежды связаны с развертыванием производства дистанционно управляемых пулеметных модулей «Шабля» и турелей Wolly.

Чем вскрывать оборону?

Попытки снизить потери от ударов дронами путем рассредоточения и замены крупной техники на малоразмерную ведет к «тупику рассредоточения». Его суть заключается в том, что наступление ведется силами мелких групп, пар и одиночных бойцов. Они проходят десятки километров, находят подходящие укрытия и закрепляются в них.

Однако таким способом нельзя сломать оборону врага массой. В результате ВС РФ приходится просачиваться в щели в фронтовой линии, образующиеся после ударов дальнобойным оружием. Единственной средой, в которой можно проводить крупные наступления, остаются города, бои в которых всегда считались самыми тяжелыми и кровопролитными.

Телеканал отмечает, что выход из сложившегося тактико-технологического тупика кроется в нейтрализации дроновой активности ВСУ и обеспечении пехоты многоразовой бронетехникой, которая способна двигаться через минные поля и переносить удары десятков беспилотников.

Нейтрализация дронов является комплексной и сложной задачей. Определенные надежды в этом направлении связаны с новыми «Геранями», которые стали оснащать средствами обнаружения радиоизлучения. Есть предположение, что они могут стать барражирующими боеприпасами, предназначенными для поиска и уничтожения вражеских пунктов управления дронами, станций РЭБ и терминалов связи. При этом ВСУ стали все чаще использовать дроны на оптоволоконных кабелях, которые ничего не излучают и не демаскируют операторов.

«Многоразовая» бронетехника должна отвечать двум главным требованиям: быть способной толкать перед собой минные тралы и выдерживать множественные удары FPV-дронами. Пока единственным вариантом таких машин выступают «танки-сараи», которые создаются в фронтовых мастерских. Однако импровизированная защита весит около 20 тонн и быстро убивает трансмиссию и двигатель танка.

Улучшить ситуацию можно производством гусеничных бронетранспортеров на танковом шасси. В таком случае машины сохранят нормальную массу и ходовые качества, а также смогут преодолевать «килл-зоны», высаживая десант у входов в блиндажи противника.

В 2024 году в Сети засветились несколько машин, которые были похожи на экспериментальные гусеничные бронетранспортеры, но никаких свидетельств, что эти машины пошли в производство в 2025 году, не появлялось. Обычно на фронт поставляются классические танки, которые уже там переделывают в машины промежуточного класса.

Телеканал отмечает, что сейчас ВС РФ нуждаются в новой технике и в системном решении проблемы вражеских дронов. Если промышленности и профильным структурам Минобороны удастся дать правильные ответы на два этих вызова, то никакая оборона ВСУ не спасет Киев от заслуженной участи.