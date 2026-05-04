Белоусов поздравил военных с освобождением Мирополья

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 41-го мотострелкового полка в связи с освобождением населенного пункта Мирополье Сумской области.

«Мужественные и самоотверженные воины-мотострелки выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. На всех направлениях воины полка показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции предков, освободивших мир от фашизма», – указал министр.

Текст телеграммы приводится в Max Минобороны.

Белоусов подчеркнул, что бойцы полка достойно продолжают дело поколения победителей. Он выразил благодарность военнослужащим за верность присяге и уверенность в том, что они продолжат надежно защищать национальные интересы России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 мая Минобороны объявило об установлении контроля над селом Мирополье в Сумской области.