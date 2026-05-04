Российские военнослужащие продвинулись в Сумской области и на 10 км отодвинули формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) от приграничья Белгородской области. Об этом в прямом эфире на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" заявил военный эксперт Андрей Марочко. Он уточнил, что движение Вооруженных сил РФ вперед наблюдается в лесах севернее населенного пункта Рясное. "Здесь порядка уже на 10 км продвинулись наши военнослужащие, соответственно расширив буферную зону до 10 км", — рассказал специалист. 2 мая министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск "Север". Как рассказали в ведомстве, бойцы после завершения сражений за Мирополье продолжили наступать сразу на нескольких направлениях и создавать полосу безопасности в двух областях — Сумской и Харьковской. В заявлении подчеркивалось, что ВС РФ постоянно оттесняют ВСУ от государственной границы, тем самым обеспечивая безопасность мирного населения.