ВС РФ в приграничной Сумской области противостоят не ВСУ, а войскам Североатлантического альянса, заявил в интервью NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов.

По его словам, солдаты западного военно-политического блока также присутствуют на Харьковском направлении.

На Сумском и Харьковском направлениях украинская сторона не даст Вооруженным силам России решительно передвигаться еще очень долго, если только не использовать тяжелые виды боевой техники, поскольку там прямой ход на Черниговщину и Киев, поделился своей точкой зрения собеседник издания.

По мнению Артамонова, усугубляется это тем, что российские войска все больше имеют дело с армией Североатлантического альянса, а никак не с вооруженными силами Украины.

Военный эксперт также пояснил, что потенциал натовских войск постоянно увеличивается, поэтому военнослужащим ВС РФ предстоит освободить Херсон и Одессу для создания буферной зоны.