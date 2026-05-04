Удар по кораблю США и «тактика колбасы»: главные новости о войне на Ближнем Востоке сегодня

Иранские государственные СМИ сообщили, что через день после решения Дональда Трампа начать новую операцию в Ормузском проливе две ракеты попали в американский военный корабль. «Рамблер» собрал главные новости о войне на Ближнем Востоке к этому часу.

Тегеран сообщил об ударе по кораблю США

Иранский портал Tabnak сообщил, что две ракеты попали в американский военный корабль в районе Ормузского пролива. В сообщении отмечается, что иранские силы «предотвратили вход эсминцев врага» в акваторию Ормузского пролива.

По данным Tabnak, фрегат, который 4 мая двигался в районе порта Джаск с намерением пройти через Ормузский пролив, подвергся ракетной атаке, поскольку игнорировал предупреждения ВМС Ирана. По словам источников Tabnak, в результате фрегат США не смог продолжить путь и был вынужден развернуться и покинуть район.

Сообщение об атаке поступило после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» (Project Freedom), пообещав «вывести» заблокированные суда из Ормузского пролива. Центральное командование США сообщило, что поддержит эту операцию силами 15 тысяч военнослужащих, более чем сотней самолетов наземного и морского базирования, а также военными кораблями и беспилотниками. В Иране заявили, что любое вмешательство США в «новый морской режим» Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня.

Корпус стражей исламской революции предупредил, что любое судно, пытающееся пройти через Ормузский пролив без соблюдения «транзитных протоколов», столкнется с «серьезными рисками». Суда, нарушающие правила, будут остановлены силой, предупредил он.

Иран заявил о контроле над новой зоной Ормузского пролива

Издание Mizan Online сообщило, что вооруженные силы Ирана взяли под контроль новый участок Ормузского пролива. Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал карты, на которых показана «новая зона» Ормузского пролива, находящаяся под контролем иранских сил.

Подконтрольные районы обозначены линией, проведенной между горой Мубарак в Иране и южной частью Фуджейры в ОАЭ, а также другой линией между оконечностью острова Кешм в Иране и Умм-эль-Кувейном в ОАЭ.

Новости переговоров

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что иранские официальные лица рассматривают встречное предложение США о прекращении войны, сообщает Al Jazeera. Сообщение от США было получено через Пакистан.

Багаи не стал обсуждать детали предложения, указав, что американская практика выдвижения «чрезмерных и необоснованных требований» означает, что этот документ «нелегко рассмотреть». Сообщения в новостях о переговорах по иранской ядерной программе - это «в основном спекуляции», добавил Багаи.

Новая волна ударов Израиля

Израильские военные объявили о новой волне авиаударов по югу Ливана, сообщает Al Jazeera. Речь идет об атаках по объектам, которые, по утверждению Израиля, относятся к инфраструктуре «Хезболлы».

«Ни мира, ни войны» и «тактика колбасы»

Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что иранский кризис перешел в фазу «ни мира, ни войны». Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам». По мнению политолога, США не собираются покидать регион, но и Тегеран не намерен сдаваться.

«Вашингтон похож на льва, который где-то прихватил мясо, чуть-чуть его глотнул и остался голодным», - подчеркнул Перенджиев.

Американский профессор Роберт Пейп заявил, что США решили перейти к тактике «нарезанной колбасы» - это означает попытки постепенно, небольшими шагами, сдвинуть красные линии противника, не провоцируя эскалацию.