Российские войска под Харьковом и Сумами противостоят не украинской армии, а войскам НАТО. Как сообщает News.ru, такое предположение выдвинул военный эксперт Александр Артамонов.

Он заметил, что на сумском и харьковском направлении ВСУ не дадут российской армии решительно продвигаться «еще очень-очень долго», только если ВС РФ не прибегнут к использованию тяжелой боевой техники. Украинские войска пытаются обороняться, поскольку из этих регионов открываются прямые выходы на Киев и Чернигов.

«К сожалению, усугубляется это тем, что, на мой взгляд, мы все больше имеем дело с армией НАТО, а никак не с ВСУ», — высказался Артамонов.

Эксперт подчеркнул, что потенциал войск НАТО постоянно растет. Сейчас западноевропейские государства стали не только центрами производства вооружений для ВСУ, но и площадками для обучения военных кадров.

Артамонов также заявил, что России предстоит освобождать Черноморскую полосу — по меньшей мере Херсон, при создании буферной зоны вплоть до Одессы. Военный эксперт считает, что чем быстрее эта задача будет решена, тем с менее сильным оппонентом ВС РФ столкнутся в будущем.