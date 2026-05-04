Военный объяснил, как Европа обеспечивает ВСУ сотнями дронов в день

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ нарастили количество беспилотных атак после переноса производства дронов в страны Европы. Об этом эксперт рассказал News.ru.

По мнению военного, значительная часть производства беспилотников для ВСУ сконцентрирована в Германии, Британии, Чехии и странах Балтии. Дандыкин отметил, что компоненты для дронов, включая ИИ-элементы, поставляются из европейских стран.

По словам военного, поставки идут через черноморские порты и польский город Жешув. Дандыкин добавил, что Финляндия, Латвия и Эстония открыли воздушное пространство для украинских дронов.

«Натовские страны фактически вступили в конфликт с РФ», - подчеркнул он.

Военный отметил, что часть дронов уничтожается еще в зоне СВО. По его данным, ВСУ каждый день запускают по 300-500 дронов.

Минобороны РФ 15 апреля опубликовало списки компаний, которые, по данным российских военных, связаны с производством ударных беспилотников для Украины. В списки вошли компании из разных странах, в том числе европейских. Упоминаются Лондон, Мюнхен, Рига, Вильнюс, Прага и другие города.