Иран отреагировал на новую операцию Трампа в Ормузском проливе

Иран атакует любые суда, которые приблизятся к Ормузскому проливу. Таким образом командующий центральным штабом вооруженных сил Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи прокомментировал инициативу США начать операцию по выводу судов, оказавшихся заблокированными в акватории. Об этом сообщает Press TV.

«Агрессивная армия США в последнее время прибегают к пиратству и бандитизму в международных водах, ставя под угрозу мировую торговлю и экономическую безопасность. (...) Их союзники должны понимать, что стойкая и мужественная иранская нация ответит на любую угрозу (...). Предупреждаем, что любые иностранные вооруженные силы, в особенности США, нацеленные на то, чтобы приблизиться и войти в Ормузский пролив, будут атакованы», — отметил он.

Абдоллахи подчеркнул, что все вопросы, связанные с безопасным прохождением по этому морскому пути, «должны согласовываться с иранскими вооруженными силами».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал операцию по сопровождению торговых судов под названием «Свобода». По словам главы Белого дома, она должна начаться 4 мая.

27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего на Ближнем Востоке наступит мир.