«Военные советы» и «удары по Европе»: как Россия «кует оружие» на Украине

Алиса Селезнёва

Российские военные ведут работы по созданию перспективных образцов оружия, которые тестируются в боевые условиях на Украине. Об этом пишет «Царьград».

По данным издания, об этом свидетельствуют фотографии обломков, собранных на украинской территории, которые публикует Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Среди них была идентифицирована бомба-ракета С-71К «Ковер», создаваемая для вооружения Су-57 и его ведомого беспилотника С-70 «Охотник».

«Корпус ракетобомбы выполнен из многослойного стеклотекстолита, укрепленный изнутри силовой рамой из алюминиевого сплава. В качестве боеприпаса используется обычная 250-килограммовая бомба, но за счет больших крыльев и двигателя с двумя топливными баками дальность полета боеприпаса может достигать, по оценке вражеских инженеров, до 300 километров», - говорится в статье.

При этом ряд информационных ресурсов посчитали, что показанные обломки принадлежат «Монохрому», однако эти боеприпасы различаются. С-71М, шифр «Монохром», фактически представляет собой самонаводящуюся тактическую ракету, а С-71К, шифр «Ковер», – это управляемый малозаметный модуль, предназначенный для размещения в нем бомб различного калибра, отмечает издание.

Применение этих боеприпасов, по данным журналистов, показывает, что Россия «обкатывает перспективное оружие», так как есть риск прямого столкновения с Европой, которая уже «сейчас является полноценным участником» российско-украинского противостояния.

«Насчет ударов по Европе: ну, если придется, будем бить и, я думаю, очень жестко. Но это только если придется», - пояснил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

При этом рассчитывать только на диверсионные операции в ЕС нельзя. Оружие нужно ковать уже сейчас, и Россия этим занимается, подчеркивается в статье.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что в Западной Европе «идет настоящая подготовка к войне», а заседания лидеров Евросоюза «превратились в военные советы», на которых обсуждаются сценарии, при реализации которых можно «победить Россию».

А канцлер Германии Фридрих Мерц публично назвал «реальной» угрозу, исходящую от России. Он также заявил, что Германия уже «подвергается диверсиям, шпионажу и кибератакам», и подчеркнул, что армии нужно быть готовой защищать не только свою территорию, но и Прибалтику.