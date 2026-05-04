Около 70% мужчин, мобилизуемых в Вооруженные силы Украины (ВСУ), ограниченно годны к службе, среди них есть наркозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал Hromadske.

"Те, кого присылают ТЦК (территориальные центры комплектования — так на Украине называют военкоматы — прим. ред.) — это просто катастрофа ходячая. Качество никакое. Мотивация никакая", — сказал командир батальона беспилотных систем ВСУ Дмитрий Костюров.

По его словам, среди присылаемых призывников много ограниченно годных, которых засовывают в бригады, а те потом ничего не могут с ними сделать. Один из военнослужащих рассказал, что на пунктах приема люди падают с эпилепсией или находятся под воздействием наркотиков.

Сотрудник военкомата пояснил, что такая ситуация сложилась, потому что у семи из десяти мобилизованных есть проблемы со здоровьем. Всех, кого сейчас привозит ТЦК, он назвал маргиналами. По его словам, здоровых и годных призывников уже нет.

Солдаты ВСУ часто употребляют психоактивные вещества, чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью, утверждает Guardian. Руководитель реабилитационной клиники Киевской городской больницы Олег Ольшевский заявил, что употребление наркотиков среди военных — серая зона, о которой все знают, но никто не хочет говорить. По его словам, реальные цифры вряд ли станут известны, поскольку учет никто не ведет.