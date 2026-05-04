Десантники ударили «Молнией» по боевикам на правом берегу Днепра

Расчеты беспилотников Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава группировки войск «Днепр» ударили по противнику на правом берегу Днепрка беспилотником «Молния-2». Цели для подобных дронов - техника, опорные пункты и скопления живой силы.

В работе задействуют разные типы дронов, включая ударный БПЛА «Молния-2», который показал высокую эффективность при выполнении боевых задач. Контроль поражения ведется в режиме реального времени, данные передаются на командные пункты.

Как уточнили в Минобороны, беспилотник запускается с катапульты и способен нести несколько килограммов взрывчатки. Управление осуществляется дистанционно с помощью пульта и специальных очков.

Военнослужащие регулярно меняют позиции запуска. Отмечено, что это позволяет снижать риск обнаружения и сохранять эффективность работы расчетов.

