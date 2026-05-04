США подняли разведывательный дрон над Персидским заливом

Разведывательный беспилотник Военно-морских сил США MQ-4C Triton начал патрулирование акватории Персидского залива. Аппарат был зафиксирован в небе над регионом после объявления президентом США Дональдом Трампом о начале операции «Проект Свобода», целью которой является содействие судам, оказавшимся заблокированными в Ормузском проливе.

© Московский Комсомолец

«Беспилотник, произведенный компанией Northrop Grumman, включил транспондер около 9.40 мск, уже находясь на высоте около 10 километров над Иорданией. Примерно в 11.40 мск БПЛА с позывным OVRLD1 отдалился от берегов Саудовской Аравии и находился над Персидским заливом в районе, где он регулярно проводит патрулирование», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полетов.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон намерен оказать поддержку тем судам, которые стремятся покинуть опасную зону, но не являются сторонами конфликта между США и Ираном.

В воскресенье вечером он анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его.