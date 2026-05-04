Российская армия после прорыва ключевого оборонительного узла завязала бои непосредственно за агломерацию областного центра с выходом на Сумы. Как сообщает «Царьград», тем временем на Украине случился очередной мятеж, а коррупция привела к обвалу обороны.

«Бесчеловечная» тактика Сырского

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю. Нанесены удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Кондратовка, Алексеево-Дружковка, Пискуновка, Рай-Александровка и Константиновка в ДНР. Безвозвратные потери ВСУ составили 160 бойцов за сутки, 17 автомобилей и боевая бронемашина.

Аналитический центр, связанный с ГУР, подтверждает продвижение ВС РФ в районах Петропавловки и Константиновки. Дополнительно фиксируются удары по пунктам управления БПЛА и логистики в районе Славянска и Краматорска. По данным противника, основные изменения — продвижение ВС РФ на отдельных участках и системное давление через фланги, логистику и городские зоны.

Украинские ресурсы заявляют, что вместо системных решений происходит «постоянное латание дыр». Измотанные подразделения перебрасывают с одного участка на другой — люди не восстанавливаются, а формирования не усиливаются новыми кадрами. В результате оборона строится на изношенных бригадах, а линия начинает проседать.

«Из-за бесчеловечной тактики Сырского с "мясными" ротами пал Северск, город, который ценой невероятных усилий пытался прикрыть Славянск, но жертвы ВСУ оказались напрасными. Людей положили, а город пал. Точно так же Сырский положил не менее трех бригад в боях за уже разрушенный Купянск. <…> За которые с военной точки зрения держаться не имело смысла, но это нужно было для картинки Зе», — заявляют источники.

Перебита логистика

Военный обозреватель Михаил Дегтярев заявляет, что российские военные опубликовали кадры объективного контроля с единственной логистической артерии, которая идет из Дружковки в Константиновку. Нечто схожее можно было наблюдать во время вторжения в Курскую область, когда до бегства ВСУ оставалось несколько недель: видны десятки единиц военной техники и мертвые боевики, которых пытались перебросить по «дороге смерти». Эксперт подчеркивает, что перевозка по дороге практически невозможна, а значит нет ни ротации для подразделений ВСУ, ни подкреплений, ни поставок боеприпасов и провизии.

Дегтярев ранее отмечал, что темпы продвижения «Севера» могут снизиться в силу того, что противник, в надежде не подпустить ВС РФ сразу к двум областным центрам, перебрасывает все возможные резервы. По этой причине в своих прогнозах он называл приблизительные цифры освобожденной территории Сумской области в 40 квадратных километров.

К 3 мая бойцы «Севера» уже «перевыполнили» этот план и не собираются снижать скорость продвижения. В частности, пришло подтверждение освобождения Мирополья. Кроме того, военные уже зачистили территорию между границей с Курской областью и Миропольем, а также участок между Миропольем и Миропольским. Ширина участка продвижения составила 16 км, а вся взятая за май территория достигла 39 квадратных километров.

Эксперт заметил, что ВС РФ продолжают наступать на Сумы с севера, причем быстрее, чем полгода назад. До захода в Сумской лес осталось всего «пара сел». Учитывая, что у российских бойцов получается крайне успешно продвигаться в лесах, то это хорошее место для дальнейшего наступления.

«С севера на Сумы наступаем, с востока, со стороны Таратутина и Новодмитровки, также начали наступать. А теперь Мирополье — тут ведь прямо дорога, ведущая на Сумы. <…> Следующий, более-менее значимый по размерам населенник, — это село Великая Чернетчина, которое находится уже перед окраинами Сум», — заявил Дегтярев.

ВСУ кроме переброски «одноразовых» штурмовиков и подразделений БПЛА направляет под Сумы заградотряды. Они не вступают в бой сами, а лишь контролируют выполнение поставленных задач и пытаются не допустить сдачи сослуживцев в плен, в том числе добивая дронами своих же раненых.

Все это вылилось в локальный вооруженный мятеж на линии боевого столкновения. Украинские источники заявляют, что «мобилизованные постреляли гвардию президента». Судя по некрологам, убито несколько офицеров националистического подразделения, солдаты получили ранения разной степени тяжести.

Причины провала обороны

Украинский полковник Владимир Антонюк заявил, что украинский генштаб недооценил масштаб российской операции на севере Харьковской области. Последовательные атаки ВС РФ через лесные массивы к северу от реки Волчьей сперва столкнулись лишь с подразделениями одной бригады терробороны. В начале апреля сектор усилили еще одной бригадой, однако это не оказало существенного влияния.

За несколько недель апреля бойцы группировки «Север» добились значительных успехов, взяв под контроль Волчанские Хутора, Зыбино и Бочково. В ответ украинское командование направило более боеспособные подразделения, но перейти реку Волчью и занять Покаляное не хватило ни сил, ни времени.

На восточном фланге наступление также сложилось успешно для ВС РФ. После создания плацдарма в районе села Дегтярное были зачищены украинские позиции в Землянках, начались бои на южном берегу реки Волчьей в Бударках.

Замысел российского командования, по мнению Антонюка, состоит в вытеснении ВСУ к северу от реки Волчьей с последующей атакой с востока и запада навстречу друг другу с целью занятия всех населенных пунктов на автодороге от Бударок до Волчанских Хуторов. Ключевым подразделением украинской армии на этом направлении является 58-я отдельная механизированная бригада. Ее потери в обороне сопоставимы с печально известными 425-м и 225-м отдельными штурмовыми полками в наступательных операциях.

Однако объединяют их и отношения внутри подразделений. Их характеризуют как «взятки, побои, боевые травмы и полное замалчивание». Командир подразделения полковник Иван Шныр с первых дней после назначения стал выстраивать систему, предназначенную для его личного обогащения. Офицер окружил себя преданными людьми, а привычные для ВСУ схемы стали действовать с полным размахом. В частности, дроны закупались у «карманных контрагентов», а до бойцов доходила лишь их десятая часть — остальные или не поставлялись вовсе, или оседали в карманах сообщников.

В случае жалоб на дефицит дронов командование бригады оперативно переводило операторов в штурмовую пехоту. Поборы тоже дошли до абсурда: рядовые были вынуждены скидываться по 1000 евро ко дню рождения командира бригады. Солдат отправляли в штурмы в один конец, ставя невозможные задачи. По этой причине многие самовольно оставляли части или сдавались в плен.