В России предположили, откуда ВСУ запускают дроны на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать дроны для ударов по Москве с расстояния в 100 километров. Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его оценкам, до с территории Украины БПЛА до Москвы долететь не могут, поскольку им нужно преодолеть несколько российских регионов и выйти в «противовоздушное кольцо» столицы. Военный полагает, что такой сценарий «практически невозможен».

«Думаю, надо искать точку запуска дронов в ближайшем радиусе, может быть, 100 км от столицы. Надо проверять наши леса, открывшиеся СНТ, где, возможно, предатели за смехотворное вознаграждение или просто в наркотическом или пьяном угаре решили таким образом нанести удар», — сказал Матвийчук.

4 мая российские силы ПВО сбили три украинских БПЛА, направлявшихся к Москве. За несколько часов до этого дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотник, летевший к Москве. Фрагменты дрона упали на землю, на места происшествий выезжали сотрудники оперативных служб.

В ночь с 3 на 4 мая украинский БПЛА врезался в здание в районе Мосфильмовской улицы в российской столице. По словам мэра города, никто из людей не пострадал. Военный корреспондент Юрий Котенок предположил, что беспилотник могли запустить с территории стран Балтии. Незадолго до атаки пролет дрона зафиксировали в Тверской области, обратил внимание журналист.