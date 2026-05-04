Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Воронежскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли как атаковать беспилотниками Воронежскую область с украинской территории, так и задействовать диверсантов. Об этом рассказал aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Сегодня ночью над Воронежской областью было сбито 12 БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Однако, по его данным, было повреждено 13 частных домов, крыша торгового центра и машина.

По словам генерал-майора Владимира Попова, БПЛА самолетного типа могли лететь на Воронеж в том числе и со стороны Днепропетровской и Донецкой областей

«В Воронеж, конечно, напрямую с западной стороны, с Украины ближе подход», — пояснил он.

Однако эксперт считает, что дроны могли быть запущены и диверсантами на территории РФ, так как именно летом они могут действовать наиболее эффективно.

«Запуски могут осуществляться и с нашей территории, и с больших дальностей полета. Противник пытается прощупать нашу систему ПВО на прочность. Вчера летело более 300 беспилотников, это много. И их количество не уменьшается особо», — констатировал Попов.

Ранее стало известно, что ракетным ударом была полностью уничтожена состоящая из трех больших цехов промышленная площадка в Полтаве, на которой украинские специалисты собирали дроны-камикадзе «Рубака».