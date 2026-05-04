Францию обвинили в попытках завладеть российскими ресурсами

Франция уже не скрывает агрессивного настроя в отношении России, так как ей нужны российские ресурсы, чтобы окупить гонку вооружений. Об этом заявил «Вестям» профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

По его словам, именно Россия выбирается французскими военными одним из условных противников для учений. В частности, в июне французы намерены отрабатывать ядерный удар по Санкт-Петербургу.

«Не скрывается, абсолютно уже все-все-все на поверхности. Для чего им это нужно? Я думаю, что тут прежде всего лежат экономические причины», - пояснил Бужинский.

Он констатировал, что для гонки вооружения Франции «нужны наши ресурсы», а также необходимо оправдать метамилитаризацию и по возрождению военно-промышленного комплекса.

Ранее Париж провел самые масштабные маневры со времен окончания холодной войны «Орион-26». Они продолжались 11 недель, в них приняли участие солдаты из 20 стран. По данным СМИ, сценарий предполагал ситуацию, когда враждебный «Меркурий» вторгается в «Арнланд», страну, пытающуюся вступить в Евросоюз.